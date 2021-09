Evaristo Costa - Reprodução

Publicado 14/09/2021 13:08 | Atualizado 14/09/2021 16:11

Rio - Evaristo Costa causou na web ao anunciar que toparia comandar o "Big Brother Brasil 22". Em conversa com fãs, o jornalista disse que assumiria o posto deixado após a saída de Tiago Leifert da Rede Globo no final do ano.

"Vai apresentar o 'BBB'?" questionou uma fã. "Esperando a ligação do Boninho. Pode ser para ser um confinado também", escreveu Evaristo, que foi demitido recentemente da CNN Brasil., sem aviso prévio. Ele também usou o Instagram Stories para falar sobre o assunto.

Ao ser questionado sobre o nível de sua indignação, ele respondeu: "Sendo 0 não indignado e 10 máximo de indignação, minha resposta é 10. Foi um prazer e desprazer maior ainda".

Evaristo também falou sobre o motivo da demissão: "Poderiam alegar o que quisessem, é direito deles demitir. O que nenhuma empresa pode fazer com funcionários corretos é apunhalar pelas costas e de forma desrespeitosa. Quem faz com um, faz com todos".