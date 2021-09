Grazi Massafera - Reporter 03

Publicado 14/09/2021 15:29

Rio - Nada de fossa por aqui. Ao menos, é o que parece. Desde que anunciou o fim do relacionamento com Caio Castro, Grazi Massafera tem dado muitos closes sorridentes e, ainda por cima, na Europa. De férias, a atriz, que passeou com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Paris, agora aproveita para curtir pontos turísticos em Portugal.

Pelas redes sociais, Grazi compartilhou fotos em uma área histórica de Portugal. A atriz ainda posou em frente a uma parede 'instagramável' de flores pelo caminho. Confira as publicações: