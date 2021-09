Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Reprodução

Giovanna Ewbank e Bruno GagliassoReprodução

Publicado 14/09/2021 13:46

Rio - Giovanna Ewbank completa 35 anos de idade nesta quinta-feira (14) e seu marido, o ator Bruno Gagliasso, não poderia deixar a data passar sem uma homenagem para a amada. O artista emocionou a web ao publicar um lindo texto em seu Instagram, acompanhado por sequência de cliques deslumbrantes da apresentadora.

fotogaleria

"Minha melhor amiga, minha companheira de todos os momentos. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias das nossas vidas. Ela é a minha luz, minha vida, a razão do meu sorriso. É a mãe dos meus filhos, a mulher que compartilha uma vida inteira comigo", começou o pai de Titi, Bless e Zyan.

Em seguida, o ator relembra os 11 anos de casamento com Giovanna: "Mais de uma década juntos e sempre me apaixonando, admirando seus detalhes e pensando no quanto sou um cara de sorte. Sua espontaneidade é única, ela abraça todo mundo, agrega, acolhe. 'Ela me faz tão bem que eu também quero fazer isso por ela'. Pra mim, todo dia é o seu dia, porque o que me faz feliz é te fazer feliz. Te amo", declarou Bruno.

Confira a publicação: