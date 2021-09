Virgínia Fonseca e o pai, Mario Serrão - reprodução internet

Publicado 14/09/2021 13:25

Rio - Virgínia Fonseca fez um desabafo no Instagram na manhã desta terça-feira (14). A influenciadora contou que estava indo visitar o pai, Mario Serrão, no hospital. A mãe de Maria Alice explicou que ele precisou ser internado novamente, mas disse que não quer falar muito sobre o estado de saúde do pai, a menos que as notícias sejam positivas.

"Estou indo no hospital ver meu pai. Notícias não são boas. Peço orações de todos vocês, por favor", escreveu Virgínia Fonseca no Stories. A esposa de Zé Felipe pediu orações dos seguidores e falou que está confiante na recuperação do pai. Ela também reforçou que vai manter a discrição sobre esse assunto.

Por fim, Virgínia pediu para as pessoas pensarem antes de fazerem qualquer crítica ou comentário negativo sobre ela nesse momento. "Além de filha, eu sou mãe, sou esposa, sou empresária e sou humana. Se coloquem no meu lugar antes de fazer comentário ou de falar qualquer coisa", conclui.