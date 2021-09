Bruna Marquezine - Reprodução

Bruna MarquezineReprodução

Publicado 14/09/2021 14:40

Rio - Sempre impecável, Bruna Marquezine é acostumada a desfilar looks de tendências da moda. E, com a proliferação de fotos de roupas extravagantes por causa do Met Gala, o nome da atriz brasileira virou assunto nas redes sociais. "Agora imaginem o que Bruna Marquezine e seu time seriam capazes de entregar no tapete vermelho dum evento como o Met Gala", escreveu um seguidor.

fotogaleria

Logo depois, Bruna respondeu ao jovem, mas deu detalhes de bastidores dizendo que há uma certa restrição de looks para os artistas mais novatos no elenco. "Lembrando que não é fácil fazer isso no seu primeiro Met por inúmeros motivos que acontecem nos bastidores.. Mas que a gente ia tentar, ia rs", escreveu a atriz, que falou um pouco mais sobre essas restrições.

"Não são podres, mas muitas vezes, principalmente pra quem está indo pela primeira vez, existem amarras comerciais ou acordos que te garantem o convite, mas te limitam nas suas escolhas", explicou Bruna. Ao falar sobre os looks, o público logo fez associação a Anitta, que esteve pela primeira vez no baile e teve o look considerado "simples" em relação às outras celebridades internacionais.