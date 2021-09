Maria Lina conversou com seus seguidores nesta terça-feira (14) - Reprodução/Instagram

Maria Lina conversou com seus seguidores nesta terça-feira (14)Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2021 14:39

Rio - Maria Lina, ex-noiva de Whindersson Nunes, usou suas redes sociais, nesta terça-feira (14), para responder os internautas que questionam a influenciadora sobre "estar bem" mesmo após perder seu filho com o humorista. A estudante de Engenharia Civil abriu o jogo e explicou como faz para se sentir motivada mesmo após enfrentar um momento tão difícil, seguido pelo fim do noivado com Whindersson.

fotogaleria

"Eu recebo mensagens me perguntando: 'Você está sempre bem, sempre sorrindo, aparecendo aqui'. É um desafio pra mim estar nas redes sociais, só faz um mês que trabalho com isso. Mas tenho muito a melhorar. Aí me perguntam: 'como ela está tão bem depois de tudo o que passou?'", contou a jovem de 22 anos.

"Não acredito que um problema seja maior do que o outro, eu tenho minha luta, cada um tem sua luta. Só você sabe a dor que carrega dentro do seu coração", continou a influenciadora. "O que eu faço para estar sempre com sorriso no rosto, trabalhar, aparecer aqui feliz, rindo, é que eu olho para meu redor e penso: 'olha quantas pessoas incríveis tenho ao meu redor: família, amigos, até meus funcionários são incríveis'", declarou.

Em seguida, Maria Lina também contou como enfrenta os momentos de tristeza: "Quando estou para baixo, eu respeito meu momento. O que me motiva todos os dias é que os momentos ruins vão passar. Eu só tive paz no meu coração quando entreguei na mão de Deus e falei: 'Deus, faça sua vontade'. Eu entreguei nas mãos de Deus no meu pior momento, eu acreditei Nele", afirmou.