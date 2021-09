Nicki Minaj decepcionou fãs ao fazer publicações com discurso antivacina - Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2021 15:26 | Atualizado 14/09/2021 15:28

criou uma grande polêmica ao tentar explicar sua ausência do Rio - A rapper Nicki Minajcriou uma grande polêmica ao tentar explicar sua ausência do Met Gala 2021 . O evento, um dos mais badalados da moda internacional, exigiu o comprovante da vacina contra o novo coronavírus. A cantora já disse publicamente que não pretende receber o imunizante e acabou deixando de ir ao evento.

“Eles querem que você se vacine para o Met. Se eu me vacinar, não vai ser por causa do Met”, iniciou Nicki Minaj em sua conta oficial no Twitter. “Será quando eu sentir que fiz pesquisas o suficiente. Estou trabalhando nisso agora. Enquanto isso, meus amores, fiquem seguros. Usem máscara com dois elásticos que se ajustam à sua cabeça e rosto. Não aqueles frouxos”, finalizou.

Fãs da rapper no Brasil criticaram a cantora, sendo chamada por alguns deles de “irresponsável”.

