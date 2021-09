Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Publicado 21/09/2021 12:54

Rio - Larissa Manoela arrancou elogios dos seguidores ao posar, nesta quarta-feira, com um biquíni cintura alta no Instagram. A atriz, de 20 anos, usou um biquíni todo na cor azul e exibiu as curvas na praia deserta.



"Tudo azul", escreveu a atrista em inglês. Nos comentários, recebeu elogios de famosos e anônimos. "Linda", escreveu Cleo Pires. "Perfeita", elogiou uma seguidora. "Maravilhosa", derreteu-se outra admiradora.