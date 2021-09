Sentindo falta dos fãs, Pabllo diz que novo álbum serve como alívio para loucura que estamos vivendo - Divulgação

Publicado 21/09/2021 12:06 | Atualizado 21/09/2021 15:18

"Eu sou a ponta do iceberg, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente já caminhou muito, mas nossa se a gente olhar em volta, a gente vai enxergar tantos talentos. Muitas pessoas abriram as portas para mim. Se eu estou aqui hoje é porque muitas correram para que eu pudesse andar lindamente com a minha lace", começou a artista, que comandará o MTV MIAW 2021 ao lado de Rafael Portugal nesta quinta-feira.

Quanto à escolha da apresentação da versão brasileira do reality, Pabllo revela que acompanhou a discussão na web. "O que eu acompanhei na internet sobre toda essa discussão é que drag é uma arte para todos, não importa seu gênero e seu sexo, mas eu ficaria muito honrada se visse as drags que me inspiraram protagonizando esses espaços", continuou.

"Me deixaria muito feliz ver nomes, como Silvetty Montilla e Alexia Twister, que são pessoas de uma geração que abriram as portas para a nossa arte, que fizeram a diferença não só na minha vida, mas também na vida das meninas que estão começando agora e das que começaram comigo. Eu me sentiria representada, mas, ao mesmo tempo, eu digo que a arte drag é para todos", enfatizou Pabllo.