Rapper Cardi B no 'AMAs' - Repordução

Rapper Cardi B no 'AMAs'Repordução

Publicado 22/11/2021 16:37

Rio - Cardi B nunca passa despercebida! Mas dessa vez, a rapper surpreendeu até quem está acostumado com suas surpresas. Ao chegar para a cerimônia do American Music Awards 2021, a cantora apareceu com uma máscara dourada que cobria todo o seu rosto.

fotogaleria

Responsável pelo comando da premiação, a rapper virou motivo de piada na internet. A ex-BBB Camilla de Lucas foi uma das que falou sobre o look de Cardi B. "Achei incrível! Economiza maquiagem!", escreveu a influenciadora. Os fãs também fizeram comparações engraçadas sobre a máscara. "Eu quando os atendentes dos cartões de crédito começam a ligar", brincou um internauta. "Tá mto cavaleiros do zodíaco! Uma mulher 'cavaleiro' não mostra sua cara", zoou outro seguidor.

Confira a publicação: