Rainer Cadete e o filho, Pietro - Reprodução/Instagram

Rainer Cadete e o filho, PietroReprodução/Instagram

Publicado 22/11/2021 16:34

Rio - Rainer Cadete encantou os seguidores, neste domingo (21), ao compartilhar um texto emocionante em que se declara para seu filho, Pietro, de 14 anos. O ator publicou uma sequência de fotos profissionais do herdeiro e falou sobre o orgulho que sente do filho em postagem no Instagram.

fotogaleria

“Quando me dei conta, lá estava você. Todo crescido, cheio de si e ao mesmo tempo cheio de mim. Eu não lembro de ver suas pernas crescerem tanto, mas sei que sempre fomos nós. E esse é meu maior motivo de orgulho, sentir que fizemos a coisa certa, eu do lado de cá sendo teu pai e escudeiro e você daí, sendo simplesmente você”, escreveu o artista na legenda da publicação.

Em seguida, Rainer finalizou a homenagem elogiando o filho: “E que coisa linda se tornou - e não falo do seu sorriso largo ou dos seus olhos doces, mas sim do ser humano iluminado que você é. Faz Sol na minha vida todos os dias desde que você chegou”, encerrou o ator conhecido por interpretar Visky em "Verdades Secretas", que tem sua segunda temporada exibida pelo Globoplay.

Confira a publicação: