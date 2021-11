Thiaguinho - Bruno Soares

Publicado 22/11/2021 16:02 | Atualizado 22/11/2021 16:02

Rio - Thiaguinho usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (22), para comemorar o Dia do Músico. O cantor compartilhou uma foto em que aparece junto com sua banda e elogiou todos os artistas que o acompanham em suas apresentações.

"Hoje é Dia do Músico! Meus parabéns a todos os guerreiros e guerreiras que vivem desse dom divino, levando amor e energia boa através da música!", declarou o compositor na legenda da publicação no Instagram.

Em seguida, Thiaguinho fez uma menção direta aos integrantes de sua banda: "Falando em amor, eu amo vocês, banda do poder! Minha rapaziada… A Melhor Banda do Brasil! Sou fã demais de vocês! É uma honra dividir esse sonho com vocês!", escreveu o cantor. "E super obrigado pelas mensagens… Sou músico com muito orgulho e vivo para a música", finalizou.

