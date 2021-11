Thales Bretas na inauguração de estátuas em homenagem a Paulo Gustavo em Niterói - Agnews

Publicado 22/11/2021 17:09 | Atualizado 22/11/2021 17:28

Rio - Além de Dea Lúcia, o viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas também marcou presença na inauguração das duas estátuas do humorista em Niterói. Ele falou com carinho sobre a relação do humorista, que faleceu em maio deste ano vítima da covid-19, com o local.

"Fui para o Rio, conheci Paulo, e acabei me apaixonando por ele e por Niterói. Acho muito legal ele sempre retratar nos filmes dele. Ele realmente falava da cidade com muito amor e carinho, e acho que ele realmente conseguiu retratar isso para o Brasil todo. Ele carregou isso para todo lado e para dentro de casa também", contou ele, em entrevista à 'Quem'.

O dermatologista acompanhou a mãe de Paulo ao evento e até ajudou ela com a cadeira de rodas. Dea sofreu um acidente doméstico. "Afobada para resolver a ventania, puxei com toda a força a porta da área para dentro da cozinha e a maçaneta saiu na minha mão. Vim catando cavaco. Tentei me segurar na pia, me virei e bati com o joelho. Fui para o hospital. O joelho está imenso, mas não houve fratura. Está muito inchado, eu tenho artrose. Tive que imobilizar, mas falei 'Nada vai me deter, eu vou a Niterói. De cadeira de rodas, mas eu vou'", contou ela.

Homenagem

A Prefeitura de Niterói inaugura, nesta segunda-feira, duas estátuas do ator Paulo Gustavo, no Campo de São Bento, no bairro de Icaraí, na Zona Sul da cidade. Uma terá a imagem do ator niteroiense e a outra de sua personagem dona Hermínia, do filme 'Minha mãe é uma peça'. As duas terão 1,82 cm, altura original do artista. A inauguração faz parte da programação do aniversário de 448 anos da cidade, celebrado nesta segunda-feira. No evento, também será lançado o livro ‘O Campo, a cidade e a vida – notas sobre o Campo de São Bento’.