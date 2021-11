Déa Lúcia na inauguração das estátuas de Paulo Gustavo em Niterói - Agnews

Déa Lúcia na inauguração das estátuas de Paulo Gustavo em NiteróiAgnews

Publicado 22/11/2021 16:51 | Atualizado 22/11/2021 17:24

fotogaleria

À 'Quem', ela, que chegou em uma cadeira de rodas após sofrer um acidente doméstico, disse que não tinha visto as homenagens. "Não vi nada. Tudo vai ser surpresa pra mim. Ele amava Niterói. Muita emoção com a placa, a rua, e com a estátua. Eu mesma cantei muitas vezes aqui na varanda do Campo de São Bento com meu conjunto, Dose Dupla", destacou ela, que atualmente mora no Leblon, na Zona Sul do Rio.



Na ocasião, Dea também relembrou algumas viagens que fez com Paulo Gustavo para estrelar o espetáculo musical 'O Filho da Mãe'. "Ele dizia que a gente tem que homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Eu falava 'Na minha homenagem você vai me botar para trabalhar?', e ele disse que sim. Tive que sair com ele pelo Brasil durante um ano", disse ela à publicação.

Sobre a relação com os netos Gael e Romeu, de 2 anos, fruto do relacionamento de Paulo com Thales Bretas, Dea brincou: "Agora eu quero ser avó só. Amanhã eles vão para a minha casa, vai ser uma novidade ver a vovó na cadeira de rodas. Vão achar que têm que me empurrar. Vai ser uma briga dos dois, mas eles são bem educadinhos", avaliou ela, que contou sobre seu acidente: "Gorda, com 74 anos, afobada para resolver a ventania, puxei com toda a força a porta da área para dentro da cozinha e a maçaneta saiu na minha mão. Vim catando cavaco. Tentei me segurar na pia, me virei e bati com o joelho. Fui para o hospital. O joelho está imenso, mas não houve fratura. Está muito inchado, eu tenho artrose. Tive que imobilizar, mas falei 'Nada vai me deter, eu vou a Niterói. De cadeira de rodas, mas eu vou'".