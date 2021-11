Paulo Gustavo - Reprodução do Instagram

Paulo Gustavo Reprodução do Instagram

Publicado 22/11/2021 11:06 | Atualizado 22/11/2021 11:54

Rio - A Prefeitura de Niterói irá inaugurar nesta segunda-feira (22) duas estátuas do ator Paulo Gustavo, no Campo de São Bento, no bairro de Icaraí, na Zona Sul da cidade, às 16h. Uma terá a imagem do ator niteroiense e a outra de sua personagem dona Hermínia, do filme 'Minha mãe é uma peça'. As duas terão 1,82 cm, altura original do artista.

A inauguração faz parte da programação do aniversário de 448 anos da cidade, celebrado nesta segunda-feira. Está prevista a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael, de familiares de Paulo Gustavo e da artista Jo Grassini, que fez as esculturas. No mesmo dia, às 15h, será lançado o livro ‘O Campo, a cidade e a vida – notas sobre o Campo de São Bento’.



O ator e humorista niteroiense Paulo Gustavo, de 42 anos, morreu em maio deste ano vítima da Covid-19. Em suas peças o artista costumava falar de seu amor por Niterói e contava sobre momentos que viveu em diversos pontos do município, que inclusive já apareceram como cenários de seus filmes.