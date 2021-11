Rio de Janeiro

Major condenado no caso Amarildo vai receber R$ 30 mil do Estado do Rio por trabalhos na cadeia

Edson Raimundo foi condenado a 13 anos pelo crime. Em 2019, ganhou liberdade condicional. No início deste ano, voltou a integrar o quadro de oficiais da PM

Publicado 22/11/2021 09:47 | Atualizado há 1 hora