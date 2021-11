Perfeição da clonagem da viatura usada por Tandera chamou atenção dos policiais. - Divulgação

22/11/2021

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) descobriram que o miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, usava uma viatura clonada da Polícia Civil para poder circular livremente e evitar ser abordado. Na manhã desta segunda-feira, os agentes da especializada apreenderam o veículo caracterizado num esconderijo do paramilitar, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Esse é o segundo imóvel usado por Tandera encontrado pela DRE em menos de uma semana.

O setor de inteligência da delegacia, que compõe a força-tarefa de combate à milícia, descobriu o endereço, em Seropédica, de mais uma casa onde Tandera costumava se esconder. No local, os policiais se surpreenderam ao encontrar uma viatura com a inscrição CGPOL, abreviação de Corregedoria Geral de Polícia Civil. A perfeição da clonagem do veículo chamou atenção dos agentes.

"Nós já sabíamos que o narcomiliciano Danilo Tandera fazia uso de viaturas clonadas para seu deslocamento sem levantar suspeitas, mas a qualidade do trabalho de falsificação, realmente, nos chamou a atenção”, disse o Delegado Marcus Amim, titular da especializada.

Na ação, um homem, apontado pelos investigadores como um dos seguranças de Tandera, acabou preso. Um fuzil com um adesivo que faz referência ao miliciano, pistola e várias munições foram apreendidas.

Polícia está fechando cerco contra Tandera

A Polícia Civil garante que o cerco a Tandera está se fechando. Há seis dias, agentes da DRE já haviam encontrado outra casa usada como esconderijo pelo paramilitar. O imóvel fica no Jesuítas, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, os policiais apreenderam dois fuzis, pistolas e ainda impediu a execução de um homem que seria queimado vivo por milicianos subordinados a Tandera.

“Em breve, a prisão desse miliciano será notícia”, finalizou Amim.

A DRE conta com a apoio da população para o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado e, para isso, coloca à disposição o telefone (21) 98596-7485 para denúncias anônimas. Sigilo garantido.