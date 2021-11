Mulher denunciou que sofreu estupro em terreno baldio em Bangu e recebeu tratamento inadequado de policiais militares e civis - Reprodução

Mulher denunciou que sofreu estupro em terreno baldio em Bangu e recebeu tratamento inadequado de policiais militares e civisReprodução

Publicado 22/11/2021 08:51 | Atualizado 22/11/2021 09:07

Rio - Uma mulher registrou ocorrência por estupro no último sábado (20) e denunciou que sofreu negligência por parte dos policiais militares e civis que a atenderam. A Polícia Militar informa que os agentes foram identificados e, por determinação do secretário Henrique Pires, a Corregedoria da Corporação vai apurar o caso.

O estupro aconteceu em um terreno baldio em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A vítima estava a caminho do trabalho durante a manhã quando foi abordada pelo criminoso, que lhe roubou o telefone e na sequência a violentou sexualmente, conforme o relato.

A mulher procurou a viatura da região e contou que os policiais, inicialmente, não acreditaram na denúncia e em seguida a levaram para casa, em vez de conduzi-la à delegacia. "Primeiro, os policiais acharam que eu era uma louca. Não deram muita bola. Mas eu falei: ‘moço, me tira daqui, me leva para casa, por favor, me tira daqui’. E ele falou: ‘O que aconteceu, ô garota?", disse a vítima em entrevista à TV Globo.

Ao chegar em casa, familiares tomaram conhecimento do que aconteceu e levaram a vítima para receber os primeiros atendimentos em um hospital. Na sequência, ela fez o registro na 34ª DP (Bangu) e foi encaminhada ao IML de Campo Grande. A vítima novamente relatou um tratamento inadequado.



"Ele nem olhou o que era. O porquê do corpo de delito. Ele nem olhou para mim. E disse que era para voltar lá na segunda, a partir das nove da manhã. Que eu seria atendida. O pior de tudo, é ter que estar relatando tudo, a todo momento. E policiais me olhando como se eu fosse culpada. Eu saí de casa cedo para trabalhar e pessoas achando que eu estou louca", disse a vítima à TV Globo.



A Polícia Civil afirmou que as investigações sobre o estupro estão em andamento e acrescentou que preza pelo serviço de excelência à população e que abrirá um procedimento interno para apurar a denúncia de negligência por parte dos policiais.