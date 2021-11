Veruska Donato - reprodução do instagram

Publicado 29/11/2021 19:43 | Atualizado 29/11/2021 19:46

Rio - A repórter Veruska Donato, que deixou a Globo após 21 anos na emissora carioca, revelou, nesta segunda-feira (29), que fechou contrato com a RecordTV para trabalhar diretamente do Mato Grosso do Sul.

No início de novembro, Veruska informou aos fãs que tinha deixado a Globo para focar na vida pessoal, cuidar da mãe e voltar para o Mato Grosso do Sul. Em seu texto de despedida da emissora, Veruska afirmou que adoeceu ao longo do trabalho.

Agora, ela revelou aos fãs que recebeu uma proposta muito boa da concorrente e não recusou. "Achei que ficaria um tempo sem trabalhar depois que deixei a televisão. Essa era a intenção, descansar um pouco e pensar na vida. Cuidar da minha mãe, curtir o 'namorido'. Mas eu recebi uma proposta de trabalho muito bacana e resolvi aceitar", disse em seu perfil oficial no instagram.

Veruska relembrou que começou sua carreira, há 30 anos, justamente com uma oportunidade da família que hoje comanda a afiliada da Record no Mato Grosso do Sul. "Eu vou para a Record MS, TV Record do Mato Grosso do Sul. Em 2022, vai fazer 30 anos que trabalhei com a família que é dona da afiliada. Eles me trataram com muito carinho, respeito e me senti muito amada. Por isso, resolvi aceitar", completou.