Padre Fábio de Melo e Dona AnaReprodução Internet

Publicado 29/11/2021 18:53

Rio- Padre Fábio de Melo, 50 anos, emocionou os fãs ao publicar uma carta aberta para mãe, Ana Maria Melo. Ela, que morreu em março em decorrência da Covid-19, completaria 84 anos neste domingo (28). Na ocasião, Fábio fez uma linda declaração para mãe.

Dona Ana, hoje seria o seu aniversário. Era sempre um prazer realizar os seus desejos, como contratar um grupo de pagode para animar a festa. A senhora era tão mais festeira do que eu… Colocava dança nos pés, mesmo quando não havia música.

Hoje, diante do silêncio que nos separa, enfrento o abismo de sua ausência, dou vazão à saudade que sinto da senhora.

Sabe, minha mãe, depois que a senhora se foi, eu passei a ter a necessidade de acreditar na eternidade. Não que eu não acreditasse antes. Mas eu acreditava com os escrúpulos que não me permitiam imaginar um tempo e um espaço eterno. Hoje, por incrível que pareça, minha mãe, o seu filho imagina o céu como uma cidade bem pequenininha, com pracinha, coreto, jardins...

A senhora morando numa casa bem bonita, de esquina, pintada de azul clarinho, e eu, o padre da cidade, como a senhora sempre imaginou que seria. Nós dois com todo o tempo do mundo, sendo um do outro, sem dietas, sem restrições, sem ossos que quebram, sem tendões que se rompem, sem pulmões que falham, sem corações que param...

À tarde, quando estivesse na hora da missa, a senhora entraria na igreja, sem fazer alarde, sentaria no primeiro banco, como sempre o fez, só para me conceder a graça de tê-la dentro dos meus olhos, sem obstáculos, sem desvios, porque a senhora sempre soube, minha mãe, mas morreu sem me dizer — pois a modéstia era sua marca — que tudo o que eu falo sobre Jesus eu aprendi foi observando a senhora viver.

Se for assim, minha mãe, guarde um quartinho em sua casa pra mim.

