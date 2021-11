Viih Tube - reprodução do instagram

Viih Tube reprodução do instagram

Publicado 29/11/2021 17:20

Rio - Viih Tube passou por uma saia-justa durante a ida para um festival, no Rio de Janeiro, neste domingo. A calça da ex-BBB rasgou na parte de trás. Ela, então, foi até uma loja para comprar uma outra peça de roupa e reagiu a situação com bom humor.

fotogaleria

"Eu estava indo pro Rio WebFest e a minha calça... rasgou!", contou ela, aos risos. "Eu tô numa loja que eu achei no meio da rua, mas que tem roupas lindas, graças a Deus! Eu vou achar uma calça e eu vou [pro evento]. [Espero] Que eu não me atrase", explicou a youtuber. Viih ainda escreveu no vídeo: "Mano, tinha que acontecer comigo".

Em seguida, ela mostrou o novo look escolhido para ir ao evento. Uma calça jeans e uma blusinha rosa.