Felipe Neto choca internautas ao mostrar limite de seu cheque especial - reprodução do instagram

Publicado 29/11/2021 17:56

Rio - Felipe Neto matou a curiosidade de alguns fãs através do Instagram Stories, nesta segunda-feira. Uma delas foi em relação ao valor de sua conta-corrente. O youtuber mostrou uma reprodução da tela de seu computador no site do banco com o saldo de R$178. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas foi o limite do cheque especial do youtuber: R$ 117.400,00.

"Gente, esse negócio de pedir print de conta... Dinheiro não fica parado na conta", alertou ele, que em seguida brincou: 'Vocês me fizeram ver a fatura do cartão'.

Após os burburinhos sobre o valor de sua conta, Felipe deu uma dica para seus seguidores: "Vou dar uma dica pra vocês. Quando for um influenciador que vocês sabem que tem bastante bufunfa, não pede print da conta. Ninguém deixa dinheiro parado na conta. Pede print da tabela de Wealth Management. É óbvio que ninguém vai mostrar, porque ninguém quer expor a quantidade de dinheiro que tem", comentou.

Em outro vídeo, ele ainda explicou sobre o uso do cheque especial. "O pessoal só deixa na conta, sei lá, o dinheiro pra gastar. O pessoal usa o cheque especial, que vocês viram ali. Aquilo é limite que você tem pra gastar que o banco te empresta e aí você pode gastar até aquele limite. Fica negativa a sua conta e você tira de algum investimento e paga sem juros até um número x de dias. Aquilo é o cheque especial. Não significa que eu estou com aquele dinheiro na conta-corrente".

Os internautas, claro, reagiram ao valor do cheque especial através das redes sociais. Veja:

O cheque especial do @felipeneto é salário anual de 80% dos brasileiros kkkkkk pic.twitter.com/qDedR1O4aE — Rafael (@srgoes) November 29, 2021

Queria ter só o cheque especial do @felipeneto pic.twitter.com/Fe8J3MZOYO — mateusnormalsemh (@MateusBonie) November 29, 2021