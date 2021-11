Cantor falou sobre limitação de público em shows - Reprodução

Cantor falou sobre limitação de público em showsReprodução

Publicado 29/11/2021 17:25

Rio - O cantor Léo Santana viralizou nas redes sociais, durante o fim de semana, por ironizar o público presente na partida entre Bahia e Grêmio, em Salvador (BA), na sexta-feira (26).



fotogaleria

Em seu perfil no Instagram, o cantor baiano apareceu com o rosto coberto por um emoji de palhaço para criticar a liberação de 35 mil pessoas na Arena Fonte Nova em comparação ao público máximo de três mil pessoas em eventos na capital baiana.

"Minha cara vendo 35 mil pessoas no estádio hoje em Salvador. 70% do público liberado para estádio de futebol. Glória a Deus! Eventos de show sai de 3 mil quando? Explica pra nós, qual a diferença? Por que não podemos? Confesso que fico super, mega, hiper feliz... de coração mesmo! Mas para eventos de show é apenas liberado para 3 mil pessoas. Até quando?", escreveu Léo Santana.

No sábado (29), horas depois do desabafo de Léo Santana, Claudia Leitte foi criticada por se apresentar em um espaço de shows, em São Paulo (SP), no trio elétrico. A cantora foi acusada de ser genocida nas redes sociais e está entre os assuntos mais comentados no Twitter.