Anitta e Pedro Sampaio gravam clipe em Belémreprodução do instagram

Publicado 29/11/2021 18:31 | Atualizado 29/11/2021 18:58

Rio - Anitta e o DJ Pedro Sampaio pararam o mercado municipal de Belém, no Pará, na tarde desta segunda-feira. É que os dois gravaram o clipe de uma canção no local. Para a ocasião, Anitta usou uma roupa bem sexy: um short bem curtinho e um body colado, que deixava suas curvas em evidência. A Poderosa chegou até a mostrar alguns detalhes de seu figurino através do Instagram.

Em sua rede social, uma fã da cantora, Alane Dias, mostrou todos os bastidores do clipe, que ainda contou com a participação da Ruivinha de Marte e Leona Vingativa, duas personalidades da internet. No local, a atriz e modelo disse que tinham vários cartazes espalhados com a palavra 'Novinha', sugerindo que esse seja o nome da música.

Anitta mostrou muita simpatia com os fãs que foram até o mercado vê-la de pertinho. Ela sorriu e acenou para vários deles. Durante a gravação, a Poderosa dançou até o chão e mostrou muita sensualidade. O DJ Pedro Sampaio também foi muito atencioso com o público. Ele até cantou seu famoso bordão "Pe-dro-sam-pa-io" com eles.

Durante uma pausa na gravação, Anitta fez umas comprinhas no mercado municipal. "Aproveitei que estou aqui pra pegar um óleozinho da Bota, pra pegar os boys de jeito", brincou.