Casal terminou o relacionamento pela segunda vez - Reprodução

Casal terminou o relacionamento pela segunda vez Reprodução

Publicado 29/11/2021 20:02

Rio - Lucas Viana usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após o novo término com a ex-BBB Sarah Andrade. Em seu perfil no Twitter, o campeão do reality show "A Fazenda 11" publicou um pedido para que os fãs não ataquem a ex-namorada. No post, Lucas escreveu que a vida segue "com muito respeito" entre os dois.



fotogaleria

O término repentino do casal se deu logo após uma viagem dos dois para Tulum, no México. Segundo fãs que interagiram com Lucas nas redes sociais, o término pode estar relacionado a algum desentendimento durante a viagem.

Esta não é a primeira vez que o casal anuncia um término nas redes sociais. Em setembro, a ex-BBB oficializou o rompimento do namoro com o mineiro. No entanto, algum tempo depois, os dois se reconciliaram e o relacionamento foi reatado.

O namoro durou seis meses, de acordo com a publicação de Lucas, mas só se tornou público depois de algumas publicações dos dois juntos no mês de julho, quando ainda não havia confirmação do relacionamento por parte do casal. Um dos indícios foi um vídeo publicado em julho no perfil da consultora de marketing no Instagram, em que aparece ao lado de Lucas em um passeio de barco no nordeste.