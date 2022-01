Sasha Meneghel e João Figueiredo - Reprodução/Instagram

Sasha Meneghel e João FigueiredoReprodução/Instagram

Publicado 31/12/2021 22:00

Rio - João Figueiredo, de 22 anos, aproveitou o último dia de 2021 para fazer uma retrospectiva do ano. Em vídeo público nesta quinta-feira, ele reuniu diversas lembranças bonitas com a esposa, Sasha Meneghel, de 23, como o momento do casamento entre os dois, viagens românticas e, claro, muitos beijos e abraços.

fotogaleria

"Obrigado, Deus, que venha 2022", postou o influenciador na legenda. "Lindos", disse uma seguidora. "Que delicia de amor! Jovem, intenso e real! Deus os abençoe", postou outra admiradora. "Eu amo vocês", confessou uma terceira.

Confira abaixo: