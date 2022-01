Samantha Schmütz - Reprodução/GNT

Publicado 31/12/2021 18:43

Rio - Samantha Schmutz, de 42 anos, aproveitou o último dia do ano para compartilhar desejos para o novo ano que se aproxima. Na publicação, compartilhada pelo Instagram nesta sexta-feira, ela desejou o fim do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A atriz compartilhou uma imagem da página @escreveravida com uma lista de desejos. "Para 2022, peço: um Brasil sem miséria, sem fome, com humanidade, com oportunidades, um Brasil da esperança, do amor, de respeito, um Brasil sem o Bolsonaro", dizia a imagem.

"Esse é o meu pedido pra 2022! E, vocês, o que esperam desse novo ano?", questionou a humorista na legenda da publicação, que recebeu apoio de amigos famosos e fãs. "Amém", respondeu a humorista Gorete Milagres. "Quero isso", concordou o ator Sergio Guizé.