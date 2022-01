Cantora Rita Lee - Reprodução / Instagram

Publicado 31/12/2021 20:00

São Paulo - Rita Lee completa mais um ano de vida nesta sexta-feira. Aos 74 anos, a cantora foi homenageada nas redes sociais pelo marido, Roberto de Carvalho. O companheiro da artista publicou uma foto antiga do casal no Instagram e falou sobre como o último ano foi difícil e de provações.

"Meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia, e muita saúde", disse.

Ele prosseguiu com a declaração: "E tudo de melhor que eu puder te desejar, você merece milhões de vezes mais. Te amo, te admiro, te adoro, estamos juntos, ontem, agora e sempre".

Nos comentários, João Lee, um dos filhos do casal, comentou com emojis de coração. Personalidades como Zeca Camargo, Silvia Poppovic e o perfil da banda Barão Vermelho também aproveitaram o post para parabenizar a cantora. Beto Lee, outro filho da artista, desejou felicitações também com uma publicação na rede social.

Neste ano, a cantora e compositora virou tema de exposição no MIS-SP, com curadoria de João Lee, que vinha sendo planejada e negociada desde 2018. A mostra faz uma viagem colorida e sonora pela trajetória da artista. O evento estará aberto ao público até 20 de fevereiro.