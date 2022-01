Maju Coutinho - Globo/ João Cotta

Maju CoutinhoGlobo/ João Cotta

Publicado 24/01/2022 13:39 | Atualizado 24/01/2022 15:15

Rio - Maju Coutinho, 43 anos, relembrou um episódio de racismo que viveu enquanto ainda era apenas uma adolescente. A jornalista também explicou o motivo de ficar longes das redes sociais.

"O racismo das redes me remete àquele que vivi no ensino fundamental, quando recebi um bilhete em um amigo-oculto que dizia 'Por que você não passa um condicionador nesse cabelo?'. As duas formas de racismo são doloridas e, de algum modo, semelhantes, porque são posturas infantilizadas. Nem respondo mais. Não dou palco para racistas", disse Maju, em entrevista à revista Veja.

"Confesso que tenho uma certa preguiça das redes sociais. Acho muito arriscado essa coisa de exibir só um recorte da vida, essa aura de glamour que imprimem ali, especialmente em um país desigual como o nosso, com tanta gente passando fome. É uma vida irreal, editada pró-felicidade. A realidade não é assim. É feita de altos e baixos, é complexa, é preta, branca e cinza", explicou a jornalista.