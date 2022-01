Gkay de jatinho indo para show de Anitta no Rio de Janeiro. - Reprodução Internet

Publicado 24/01/2022 14:07 | Atualizado 24/01/2022 15:04

Rio - Gkay, 29 anos, levou uma grande bronca de Anitta, já que marcou de comparecer no ensaio do bloco da cantora e sumiu do mapa horas antes do evento. O motivo do sumiço foi que influenciadora dormiu demais e acabou perdendo o voo. No entanto, a humorista conseguiu uma "carona" de jatinho e chegou de surpresa para prestigiar a amiga.

"Peguei o avião e estou indo para o show! Estou louca, mas a vida é essa e só se vive uma vez. Mas nessa eu já fiz tanta me***! E detalhe, Anitta não sabe! Ela está com muita raiva de mim. A gente combinou isso desde a volta ao Brasil. Hoje eu dormi em cima do celular. Quando acordei foi aquela loucura!", disse ela através dos stories do Instagram.