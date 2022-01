Gabi Martins curte dia de sol em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - A cantora Gabi Martins, de 25 anos, esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira. De biquíni, a ex-BBB, que estava acompanhada de uma amiga, exibiu toda a sua beleza e boa forma no local. A barriga chapada e o bumbum na nuca da loira chamaram a atenção. A nova musa da Vila Isabel ainda deu um mergulho no mar para espantar o calorão.

