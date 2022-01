Léo Lins e Aline Mineiro - Reprodução

Publicado 24/01/2022 16:14

Após passar o Ano Novo com Léo Lins em Maceió, Aline Mineiro confirmou que não está mais solteira. A ex-panicat contou que reatou o namoro com o humorista, que havia terminado a relação após a passagem dela por "A Fazenda 13".

Aline Mineiro abriu uma caixa de perguntas no Instagram e tirou a curiosidade dos fãs sobre a vida amorosa. Sorrindo ela disse que está namorando e também contou que vai sair de férias em breve, mas não vai sozinha. Em seguida, uma pessoa perguntou se ela voltou com Leo Lins.

"A resposta é sim. Quem gosta de mim vai entender e ficar feliz comigo. Quem não gosta não vai gostar e é isso. Está tudo bem", respondeu a ex-panicat.

Após Aline ser eliminada de "A Fazenda", ela contou que teve uma loga conversa com Léo Lins e eles resolveram dar um tempo no relacionamento. O humorista ficou incomodado com a troca de carícias da ex-panicat com MC Gui durante o reality show da Record. A ex-peoa sempre disse que desejava reatar a relação e agora comemora a volta.