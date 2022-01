Maria Cândida - Reprodução

Publicado 24/01/2022 17:32

Rio - Maria Cândida, 50 anos, em um longo desabafo ela decidiu abrir o jogo para seus seguidores e comentar sobre as plásticas que fez ao longo da vida.

"Mulheres me perguntando se fiz plásticas: Sim. Fiz abdominoplastia já tem mais de cinco anos. Só indico para quem consegue manter o peso, porque se você fica no engorda, emagrece, parte da operação vai embora. Além de toda operação ser um risco, claro, é uma cirurgia que tem um pós operatório com dor e cuidados. Não vai gastar dinheiro à toa! Se realmente quer, faça com consciência", começou ela.

"Fiz redução dos seios e tirei silicone faz um tempo. Como perdi 14 quilos, lá por 2017, achei que o seio ficou parecendo um ovo frito. Coloquei 120 ml de silicone, quase nada. Só para dar uma levantadinha", continuou.

"Faço botox na testa, muita expressão, a cada seis meses e um pouco ao lado do olho. Em 2019, antes da pandemia, fiz um mini lifting facial muito de leve. Morro de medo de mexer no rosto, foi a única coisa que fiz. Minha dica para você, que vê a mulherada famosa e acha que só você tem rugas. Não acredita mais nessa vida de celebridade. Isso não é real e a maioria mente. Se valorize!", completou a jornalista.