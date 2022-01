João GUilherme mostra sua nova tatuagem e explica significado - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2022 18:40

Rio - João Guilherme tirou a tarde para interagir com seus fãs através de uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira (24). O ator aproveitou para falar sobre sua tatuagem mais recente após um internauta questionar o significado do desenho que representa a silhueta de uma criança agarrada à perna de um adulto.

"Sou eu, a famosa criança interior. Valorizo muito essa criança que tenho/sou. Deixa muita coisa mais leve", explicou o artista, mostrando a tatuagem feita em seu braço.

Em outro momento, João também compartilhou sua opinião sobre alguns participantes do "BBB 22", reality show da TV Globo em que sua ex-namorada, a influenciadora Jade Picon, está confinada como parte do elenco "Camarote" desta edição. "Acho que ainda é meio cedo para pegar ranço. A Naiara estava me incomodando no início, mas nesses últimos tempos não acompanhei tanto. E aquele papinho do Luciano, de [querer ser] famoso, não sei onde ele está querendo chegar com isso", opinou.