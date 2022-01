Rafaella Santos almoça com a mãe de Lexa em shopping do Rio

Rio - Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar, almoçou com Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira.

O almoço aconteceu pouco antes de Rafaella ser anunciada como musa do Salgueiro no Carnaval 2022. Darlin foi a responsável pelos acertos.

Rafaella estará no segundo carro da escola, representando a força cigana. Antes de passar pelo Salgueiro, Rafaella já havia desfilado no Carnaval carioca na escola de samba Grande Rio.

