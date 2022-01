Marcos Mion rebate comentário do padre Júlio Lancellotti nas redes sociais - Reprodução Internet

Marcos Mion rebate comentário do padre Júlio Lancellotti nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 25/01/2022 10:53

Rio - O padre Júlio Lancellotti compartilhou no Instagram uma manchete de uma matéria que afirma que o apresentador Marcos Mion pagou R$ 80 mil em um tênis usado por ele no programa "Caldeirão". "Causa tristeza tanta desigualdade", escreveu o padre na legenda da imagem. O religioso é conhecido por suas ações sociais junto à população de rua em São Paulo.

Marcos Mion respondeu a crítica do padre e afirmou que não pagaria tal valor no acessório. "Querido Padre Júlio, preciso deixar claro que essa notícia quer causar exatamente esse efeito: choque. Eu não paguei e nunca pagaria esse valor em um tênis. Existe um mercado de hipervalorização de tênis, como de qualquer outro produto, mas eu não faço parte dele", iniciou o apresentador.

"Esses tênis que eu tenho, que atingem esses valores neste mercado paralelo, ou eu ganhei da marca ou comprei na loja, no lançamento, pagando o valor de mercado. Eu tenho 100% de consciência do meu lugar de privilégio e, por isso mesmo, levo como obrigação ajudar ao próximo, como já fiz, por exemplo, doando e também divulgando as suas causas. Aproveito a oportunidade para lembrar que estou sempre à disposição para ajudá-lo em suas grandes causas e reitero a admiração que tenho pelo seu trabalho abençoado", finalizou.

O religioso, então, agradeceu a resposta de Mion. "Grato e sensibilizado pela resposta. Unidos na luta pelos fracos e descartados. A convivência diária com os mais pobres nos fere demais. Todos os dias vejo os pés marcados de tantos que até trabalham e não conseguem sequer um chinelo. Deus nos guarde e Maria também. Um abraço, Marcos Mion e Astrid Fontenelle", disse.

O padre se referiu à apresentadora Astrid por ela ter elogiado a interação respeitosa entre os dois. "Marcos Mion e padre Júlio Lancellotti, vamos formar uma corrente potente!", escreveu Astrid.