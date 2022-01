Gabriel Medina - Confederação Brasileira de Surfe / Divulgação

Gabriel Medina Confederação Brasileira de Surfe / Divulgação

Publicado 25/01/2022 13:44

Rio - O surfista Gabriel Medina usou as redes sociais, na noite desta segunda-feira, para comunicar que não vai disputar as primeiras etapas do circuito mundial de 2022 para cuidar da saúde mental. "Tenho questões emocionais que estou precisando lidar. Venho de meses muito desgastantes. Reconhecer e admitir para mim mesmo que não estou bem vem sendo um processo muito difícil, e optar por tirar um tempo para me cuidar foi talvez a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida", disse o atleta no Instagram.

A modelo Yasmin Brunet, mulher de Medina, fez uma postagem em apoio ao marido. "Eu já falei aqui com vocês muitas vezes sobre as minhas batalhas com depressão e ansiedade. Só quem tem qualquer tipo de distúrbio mental sabe como é difícil lidar com isso. Conforme a gente vai vivendo a gente vai aprendendo muita coisa, por exemplo, sem a sua saúde mental e física você não tem nada. São os bens mais importantes que você tem. Não adianta dinheiro, não adianta nada se você não tem saúde para desfrutar disso", iniciou a modelo.

"Ano passado foi um ano muito difícil pra mim e pro Gabriel. Já falei muitas entrevistas que qualquer outra pessoa no lugar dele não teria conseguido chegar onde ele chegou, na verdade qualquer pessoa no lugar dele não teria nem saído da cama. Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusto com ele. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma sem que ao menos saberem a verdade do que estavam publicando. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição por que no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tri campeão e conseguimos", completou.

"Mas também vi a força que ele tem então eu sei que ele vai melhorar e ele vai voltar melhor do que nunca. Quem quiser ajudar nesse momento eu peço de coração que façam orações, que não façam especulações, e que não publiquem o que de fato não sabem se é verdade ou não. Peço também que isso sirva de alerta para que tomem muito cuidado com a saúde mental de vocês. Muitas vezes a gente acha que não tem tempo pra cuidar da gente, e tem gente que ainda acha que isso é frescura. Como eu disse no início só quem sofre com esse tipo de coisa sabe como é difícil e como a gente precisa de apoio. Se você estiverem passando por qualquer coisa parecida busquem ajuda, busquem apoio, vocês não precisam passar pôr isso sozinhos", disse.

Yasmin ressaltou que o surfista tem suporte e que vai sair dessa muito melhor. "O Gabriel está com todo suporte que ele precisa e vai sair dessa muito melhor, isso eu tenho certeza. Acho a decisão dele de tirar esse tempo para ele a melhor escolha que ele poderia ter feito e tem todo o meu apoio. Deus pode tudo e é bom o tempo todo".

Polêmicas

Yasmin Brunet e Gabriel Medina começaram o relacionamento logo no início da pandemia de covid-19, em 2020. Eles passaram boa parte do isolamento social juntos, na casa do surfista, em Maresias. Pouco tempo depois, o surfista e a modelo já estavam casados. A cerimônia aconteceu no Havaí, no final de 2020.

Aos poucos, foram surgindo rumores de desentendimento entre Yasmin e a mãe do surfista, Simone Medina. O atleta chegou a romper relações com a família e parou de seguir a mãe nas redes sociais. Em 2021, sofreu duras críticas pela forma como lidou com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O surfista insistiu em levar Yasmin aos Jogos Olímpicos de Tóquio com uma credencial de técnico.

Na época, já sabia-se do rompimento de Medina com a mãe e o padrasto, Charles Saldanha, que foi seu técnico durante toda a vida. Houve também muitas trocas de ofensas nas redes sociais entre Yasmin e a mãe do surfista. Segundo o "Uol", Medina descobriu que Simone, que administrava todo seu dinheiro, tirava R$ 300 mil por mês e ainda havia feito dívida em nome da empresa do surfista. Com o rompimento, o surfista passou a gerir a própria vida e a carreira.