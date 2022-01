Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 25/01/2022 14:04

Rio - Gil do Vigor, 30 anos, foi um dos grandes protagonistas da edição do "Big Brother Brasil 21". Nesta terça-feira (25), o economista publicou um texto emocionante celebrando um ano que participou do reality e destacou sua gratidão pelo programa.

"Hoje faz um ano de quando tudo começou. 01 ano que a minha vida mudou completamente. Participar do BBB21 foi meu grande presente. Lá eu conheci pessoas incríveis com histórias incríveis e vivi experiências que eu nunca imaginei", começou ele.

"Sou muito grato por tudo e por todos. Fui sempre muito bem acolhido. Da produção à chefia, amei todos.

Vivi tudo como prometi e lembrarei de tudo isso eternamente", completou Gil.

