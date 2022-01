Felipe Neto - Reprodução

Publicado 25/01/2022 14:41 | Atualizado 25/01/2022 14:51

Rio - Felipe Neto desabafou com os seguidores nesta terça-feira (25) sobre um episódio delicado por causa de sua crise de ansiedade. O Youtuber revelou que não conseguiu dormir essa madrugada porque teve receio de se machucar.

"Não consegui dormir um segundo. Minha ansiedade ativou nível Megazord por causa do medo de virar no travesseiro e machucar a orelha", escreveu no Stories.



Felipe Neto decidiu intensificar seu tratamento para ansiedade após sofrer uma crise no aeroporto e cancelar sua viagem com outros influenciadores.



"Preciso reagrupar, entender o que está acontecendo dentro da minha mente, se desenvolvi algum tempo de agorafobia, mesmo que em grau pequeno. Toda vez que me distancio de casa começo a me sentir pesado, com sensações de agonia. Precioso mergulhar na terapia de novo, aumentar drasticamente a quantidade de sessões", explicou.