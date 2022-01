Carolina Dieckmann e os filhos, Davi e José. - Reprodução Internet

Carolina Dieckmann e os filhos, Davi e José.Reprodução Internet

Publicado 25/01/2022 15:11 | Atualizado 25/01/2022 15:23

Rio - Carolina Dieckmann, 43 anos, compartilhou uma foto onde aparece ao lado dos dois filhos, Davi Frota, de 22 anos e José, de 14 anos.

fotogaleria

"Podia ser capa de disco, mas é só um retrato de uma mãe feliz com dois filhos que não gostam de rir em foto… Mais alguém aí tem filhos assim?", diz ela na legenda da publicação.

Os seguidores se impressionaram com a semelhança dos herdeiros com seus pais. "O mais novo e a cara do pai e o mais velho e misturinha sua com o pai", diz um seguidor.

Davi, que é o mais velho, é fruto do relacionamento de Carolina com o ator Marcos Frota e José é filho do atual marido da atriz, Tiago Wocmann.