Whindersson Nunes Reprodução/Band

Publicado 25/01/2022 15:33

Rio - A participação de Whindersson Nunes no "Faustão na Band" segue repercutindo após o humorista relembrar no programa as notas vermelhas que tirava na escola.

fotogaleria

Um fã publicou um tweet mostrando o boletim de Whindersson no primeiro ano do ensino médio com diversas notas baixas, menos em educação artística.



"Reizinho da educação artística. O resto o que tenho a ver", comentou o humorista.



Recentemente, Whindersson Nunes comentou no "Podpah" sobre a decisão de pausar sua carreira. "Eu trabalho há muito tempo e eu fiquei muito famoso. Tem coisas que você tem que assimilar, porque é uma vida muito diferente", disse.