Publicado 25/01/2022 16:30

Rio - Daiana Garbin recorreu aos Stories do Instagram, nesta terça-feira (25), para celebrar seu aniversário de 40 anos e agradecer aos seguidores por tornarem possível seu sonho de falar sobre saúde mental.

"Ei, bom dia! Já estou toda bonitinha porque hoje é meu aniversário. Eu estão tão feliz, eu amo fazer aniversário, eu amo fazer 40 anos, e amo ter a oportunidade de ter todas vocês comigo aqui todos os dias acompanhando os meus conteúdos, os meus vídeos, os meus textos. Vocês são muito importantes na minha vida e vocês tornaram realidade, tornaram possível o sonho de escrever e falar sobre saúde mental, sem vergonha, sem preconceitos, abertamente, sobre as nossas dores, sobre o que nos machuca, sobre um caminho de cura, sobre tratamento", disse.



A jornalista ainda falou sobre a gratidão em ter a companhia dos seguidores. "Então eu só quero agradecer, eu estou muito feliz, sou muito feliz de ter vocês na minha vida. Obrigada por tornarem tudo isso possível e, principalmente, por terem me mostrado que eu nunca estive sozinha. Eu sei que você também sabe que não está sozinha e a gente pode se ajudar, pode contar uma com a outra. Então nada disso aqui faria sentido sem você que me acompanha, você que me segue, você que lê os meus livros, você que assiste aos meus vídeos. Se não existisse você tudo isso aqui não faria sentido. Muito, muito, muito obrigada! E que todos nós tenhamos um ano lindo. Dizem que o ano começa no dia do nosso aniversário, né? Então que esse ano que está começando para mim agora, o ano dos 40 anos, seja um ano principalmente de muita saúde, de muita paz, de muita alegria e de muitos momentos de felicidade", acrescentou.