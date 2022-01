Thomaz Costa anuncia perfil no OnlyFans - Reprodução/Instagram

Publicado 25/01/2022 16:42

Rio - O ator Thomaz Costa surpreendeu seus seguidores, nesta terça-feira (25), ao divulgar o link de seu perfil no OnlyFans. Em seus Stories do Instagram, o ator de 21 anos conversou sobre o assunto com seus seguidores e chegou a anunciar uma promoção para os primeiros assinantes de sua página na plataforma de conteúdo adulto.

"Estava pensando em soltar o link na próxima semana. Porque é começo de mês. Pessoal, está de boa ou melhor soltar logo?", questionou o ator de "Carrossel" na última segunda-feira. Depois, um internauta pediu que Thomaz adiantasse o que os fãs podem esperar do conteúdo no site, mas o artista rebateu: "Não pode. O conteúdo vai ser 100% lá. E eu não vou misturar com o meu Instagram".

Na tarde desta terça-feira, o ex-participante do reality show "Ilha Record" decidiu lançar seu perfil, reduzindo o valor da assinatura de R$ 50 para R$ 39, apenas para os primeiros inscritos. Thomaz ainda aproveitou para deixar um alerta sobre possíveis vazamentos do conteúdo que divulgará em seu OnlyFans.

"Se vazar algo eu vou parar de postar até tudo sair do ar, acionar advogados e até a pessoa ser punida não terá postagem. A pessoa que vazar algo receberá um belo 'processinho' e saiba que a causa é ganha", afirmou.