Matheus Salles e Jenny Miranda - reprodução do instagram

Publicado 25/01/2022 18:09

Rio - Jenny Miranda usou o Instagram, nesta terça-feira, para contar que tem um novo amor. A filha de Gretchen está namorando o cantor sertanejo Matheus Salles. Os dois estão juntos há cinco meses e tem a benção da Rainha do Rebolado. Na rede social, a beldade compartilhou uma série de cliques com o amado e se declarou par ele.

"Há cinco meses, conheci uma pessoa muito especial que a princípio não passaríamos apenas de amigos, começamos até a trabalhar juntos e isso foi deixando a gente mais próximos e nos deu a oportunidade de nos conhecermos cada dia mais e mais, e os dias foram se passando e você foi se achegando com esse seu jeitinho meigo (quando quer né)... E quando vi já estava sendo pedida em namoro, e claro que aceitei", começou ela. "Nesses cinco meses, passamos por muitas coisas que foram primordiais para hoje tomarmos a decisão de dar mais um passo à frente na nossa relação! Apesar de ser o mesmo signo que eu áries tem mais paciência e consegue me acalmar quando estou brava ou magoada com algo e ainda consegue me fazer rir quando só quero chorar", continuou.

Jenny voltou a falar sobre os momentos turbulentos dos dois, mas deixou claro que o amor sempre fala mais alto. "E olha quem disse que todo começo é só flores mentiu, pois já passamos por poucas e boas, inclusive, um distanciamento. Porém, vimos que o que nos une é mais forte do que qualquer briga boba. E aqui estamos firmes e fortes. Não sei o que será do nosso futuro, mas hoje só quero ser feliz com você. Quero usufruir com você um dia de cada vez, viver o presente porque o passado já não volta mais e o nosso futuro nós que iremos construir".

Ao ver a declaração, Matheus Salles retribuiu o carinho. "Que linda, minha gata. Que Jesus Cristo Deus nos abençoe sempre com muita paz e muito love. Te amo, meu neném". Através dos comentários, Gretchen mostrou que apoia o namoro. "Aí sim. Torço pela sua felicidade filha. Te amo", escreveu a cantora. "Obrigada, mãe. Te amo muito. Sua benção é primordial para qualquer área da minha vida!", comentou Jenny.