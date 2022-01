Elton John em especial exibido na Record TV - fotos Divulgação

Publicado 25/01/2022 17:53 | Atualizado 25/01/2022 17:55

Rio - Elton John foi diagnosticado com Covid-19 e adiou dois show que faria nos Estados Unidos, nesta terça-feira (25). O astro britânico informou que apresenta sintomas leves e que está completamente vacinado.

É sempre uma grande decepção adiar os shows e sinto muito por qualquer pessoa afetada por isso, mas quero manter a mim e minha equipe em segurança", afirmou em comunicado divulgado nas redes sociais.



"Felizmente, estou completamente vacinado e com dose de reforço, e meus sintomas são leves", disse o cantor.



As apresentações adiadas fazem parte da turnê "Farewell Yellow Brick Road", e tanto Elton John quanto o American Airlines Center, local dos shows, pediram que os fãs mantenham seus ingressos pois novas datas para o evento serão anunciadas.



O músico espera estar recuperado para o próximo show, marcado para o dia 29 de janeiro, em Little Rock, no estado do Arkansas.