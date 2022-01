Giovanna Ewbank compara suas fotos de infância com o filho, Zyan - reprodução

Giovanna Ewbank compara suas fotos de infância com o filho, Zyan reprodução

Publicado 25/01/2022 19:52

Rio - Giovanna Ewbank encantou os seguidores ao compartilhar uma montagem feita por um perfil de fãs, nesta terça-feira (25). A publicação mostra uma foto de infância da atriz e uma de seu filho mais novo, Zyan. Na imagem publicada nos Stories, Giovanna e Zyan aparecem usando um chapéu, que deixou aparente as semelhanças entre mãe e filho.

fotogaleria

Atualmente, Giovanna Ewbank vive com os filhos e o marido, Bruno Gagliasso, no Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul. A atriz tem compartilhado com os seguidores a vivência em meio à natureza.