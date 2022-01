Luana Piovani - Reprodução: Internet

Publicado 26/01/2022 18:27

Rio - Luana Piovani, 45 anos, tem tido uma vida agitada desde que seu ex-marido, Pedro Scooby, entrou no "Big Brother Brasil 22". Após falar que não assistiria o programa, a atriz fechou uma publicidade para poder acompanhar o reality. Porém, uma seguidora afirmou que a loira deveria dividir o valor do cachê com o surfista e Piovani foi direta na resposta.

"Nada mais justo que dividir o valor do cachê (que deve ser quase do tamanho do prêmio do BBB) com o Pedro Scooby. Afinal de contas, se não fosse por ele", comentou a seguidora.

"Amadinha, ele estava apagando velinha dos primeiros bolos e eu já estava na capa de revista", disse a atriz sem papas na língua.