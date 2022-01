Letícia Bufoni, Gabriel Medina e Yasmin Brunet - Reprodução/Montagem

Publicado 27/01/2022 14:03 | Atualizado 27/01/2022 14:16

Rio - A skatista Letícia Bufoni postou uma mensagem enigmática no Twitter, nesta quinta-feira, após o anúncio do fim do casamento do surfista Gabriel Medina e Yasmin Brunet. "É... o gigante acordou", escreveu a skatista, dando origem a comentários de que ela estaria mandando uma alfinetada em Gabriel Medina e Yasmin.

Vale lembrar que Letícia Bufoni era uma amiga bem próxima de Medina e os dois chegaram até mesmo a viver um affair. Após o casamento com Yasmin, os dois não mantiveram a amizade. A notícia do término do casamento de Gabriel Medina, de 28 anos, e Yasmin Brunet, de 33, pegou os admiradores do casal de surpresa. A informação foi confirmada pela assessoria do surfista nesta quinta-feira.

Recentemente, Gabriel Medina anunciou nas redes sociais que não vai disputar as duas primeiras etapas do Circuito Mundial de 2022 para cuidar da saúde mental. Yasmin Brunet chegou a postar um vídeo em apoio ao atleta.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet começaram o relacionamento em 2020, logo no início da pandemia da covid-19. A modelo e o surfista passaram boa parte do isolamento social na casa de Medina em Maresias. Eles se casaram em uma cerimônia discreta, no Havaí, no final do mesmo ano. Yasmin costumava acompanhar e registrar os campeonatos do marido.

Em julho do ano passado, o casal se envolveu em uma polêmica com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) porque Medina queria levar Yasmin para as Olimpíadas de Tóquio com credencial de técnico. A modelo e o surfista também se envolveram em conflitos com a mãe de Medina, Simone, com quem cortaram relações.