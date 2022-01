Zé Felipe - Reprodução

Publicado 27/01/2022 15:25

Rio - Zé Felipe abriu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta quinta-feira (27) e respondeu algumas dúvidas dos seguidores sobre assuntos como família, carreira e a vida sexual. Entre os questionamentos, o cantor foi perguntado se tem vergonha de falar sobre a baixa libido, tema que o filho de Leonardo já abordou.

fotogaleria "Vergonha nenhuma. Sou ser humano, isso é normal. Por causa do estresse, meu cortisol aumentou, e quando acontece isso, a libido abaixa. Agora estou tomando uns remedinhos naturais e está tudo certo", explicou.

O marido de Virginia Fonseca, com quem tem Maria Alice, de sete meses, contou que pretender ter mais filhos. "Filho é uma benção. A melhor coisa, melhor experiência que tive na vida. Amor que não se mede. E ter agora pra criar junto, um fazer companhia para o outro. Fui criado longe dos meus irmãos e senti muita falta", disse.

"Tão novo construir uma família unida, abençoada. Ter uma filha maravilhosa, um casamento blindado por Deus", completou.

O cantor disse ainda que não se importa com os haters da internet. "Se for uma crítica construtiva, você tem que absorver o que é importante pra você, mas se for maldosa é mandar se lascar", finalizou.