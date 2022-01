Beth Goulart e Ary Fontoura - Reprodução/Instagram

Publicado 27/01/2022 15:58

Rio - Ary Fontoura completou mais um ano de vida nesta quinta-feira (27) e ganhou uma homenagem de Beth Goulart. Amiga do ator, a filha de Nicette Bruno publicou uma declaração em suas redes sociais para celebrar a data.

fotogaleria "Ary, querido amigo, hoje faz 89 anos. Que alegria ter você tão pertinho de mim, literalmente, porque somos vizinhos, mas também porque você mora dentro do meu coração. Te conheço desde muito nova e aprendi com meus pais a valorizar a sua amizade como uma riqueza", escreveu

"Eu herdei deles esta cumplicidade com você, fico muito orgulhosa de considerar minha agora esta amizade cheia de admiração, respeito e muita gratidão. Você é um ator extraordinário e um amigo mais que especial, te amo. Parabéns, meu amigo, que Deus te abençoe com muita saúde, alegrias, felicidades e muito sucesso!", desejou.

Durante a pandemia, Ary Fontoura se tornou o "muso da internet" devido aos vídeos e fotos publicadas em sua conta no Instagram. O perfil do ator conta com mais de 3,7 milhões de seguidores.